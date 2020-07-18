السعودية اليوم / شرطة الحدود الشمالية : تغريم 27 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات



عرعر 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامات وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) الف ريال.

// انتهى //

20:42ت م

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