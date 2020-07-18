السعودية | بداية من الغد.. منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح

شكرا لقرائتكم بداية من الغد.. منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبدأ الجهات المختصة في مكة المكرمة، اعتباراً من غدٍ (الأحد)، تنفيذ قرار منع دخول المواطنين والمقيمين إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وذلك حتى نهاية يوم 12 ذي الحجة 1441هـ.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت الأحد الماضي، صدور قرار بمعاقبة كلّ من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح؛ بغرامة قدرها 10 آلاف ريال، تضاعف حال تكرار المخالفة.

وأبانت أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في منع المخالفة وضبط محاولات الدخول للمشاعر المقدسة في جميع الطرق والممرات المؤدية إليها، ولن يتوانوا في تطبيق العقوبات بحق جميع المخالفين.