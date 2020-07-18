الأمن السعودي يمنع الدخول للمشاعر المقدسة.. تعرف على التفاصيل

فنون - كتب امير التهامي في السبت 18 يوليو 2020 09:13 مساءً - ‏50 دقيقة مضت أخبار السعودية 152 زيارة

أعلن الأمن العام السعودي، اليوم السبت أنه بدأ منع الدخول للمشاعر المقدسة “منى ومزدلفة وعرفات”، حتى نهاية يوم 12 من شهر ذي الحجة.

وأشار في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”، إلى أنه “ستتم معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال”.

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وأضاف: “في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة”.

ودعا الأمن المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مشيرا إلى أن “رجال الأمن سيباشرون عملهم على كافة الطرقات والممرات المؤدية إلى تلك المشاعر، لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول بدون تصريح”.

يذكر أن يوم 12 من ذي الحجة يصادف 11 أغسطس، وفقا للحسابات الفلكية السعودية.