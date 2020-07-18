محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 5 حالات وفاة جديدة سجل السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10.682 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت)، أنها سجلت 5 حالات وفاة، فيما تعافى 5.637 مريضًا.فيروس كورونا الجديد 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 09:22 PM تسجيل 5 حالات وفاة جديدة Advertisements "كورونا" يواصل تفشيه في السودان .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 10.682 "كورونا" يواصل تفشيه في السودان .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 10.682 سجل السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10.682 حالة. وأوضحت وزارة الصحة السودانية اليوم (السبت)، أنها سجلت 5 حالات وفاة، فيما تعافى 5.637 مريضًا. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يواصل تفشيه في السودان .. وحصيلة الإصابات ترتفع إلى 10.682 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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