محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة المرضى ترتفع إلى 22.549 سجلت الجزائر 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22.549 حالة. وبينت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم (السبت)، أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1068 حالة. وأضافت أن 314 مصاباً تعافوا من المرض ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15.744 حالة.فيروس كورونا الجديد 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 09:16 PM حصيلة المرضى ترتفع إلى 22.549 Advertisements خلال 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 601 جزائرياً ويقتل 11 خلال 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 601 جزائرياً ويقتل 11 سجلت الجزائر 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 22.549 حالة. وبينت لجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم (السبت)، أنها سجلت 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1068 حالة. وأضافت أن 314 مصاباً تعافوا من المرض ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 15.744 حالة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 601 جزائرياً ويقتل 11 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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