محمد بن مسعود - الدمام - عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095 سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 09:16 PM عدد المتعافين من الفيروس بلغ 1.095 Advertisements 12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348 12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348 سجَّلت تونس 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 1.348 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان أن عدد الأشخاص المتعافين بلغ 1.095 حالة، فيما لم تسجَّل حالات وفاة جديدة من جراء الفيروس؛ ليستقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، 12 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 1.348 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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