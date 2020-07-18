محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل حالة وفاة واحدة سجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.791 حالة. وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم (السبت)، أنه سجل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة. وأضاف المركز أن حالات الشفاء بلغت 5 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء.فيروس كورونا الجديد 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 09:16 PM تسجيل حالة وفاة واحدة Advertisements ليبيا .. إصابة 87 شخصاً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة ليبيا .. إصابة 87 شخصاً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة سجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1.791 حالة. وبين المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم (السبت)، أنه سجل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة. وأضاف المركز أن حالات الشفاء بلغت 5 حالات، ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء. الكلمات المفتاحية ، ليبيا .. إصابة 87 شخصاً بـ"كورونا" خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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