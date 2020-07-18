، النصر يواصل صفقاته: "الشنقيطي" مدافعًا لـ3 مواسم ،

محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت إدارة نادي النصر تعاقدًا جديدًا مع عبدالله الشنقيطي، مدافع فريق الأنصار، لمدة 3 أعوام، متقدمة على الرائد بمبلغ مليون ريال، الذي نافس على ضم اللاعب حتى اللحظات الأخيرة.

ويشغل عبدالله الشنقيطي (19 عامًا) خانة قلب الدفاع مع الفريق الأول للأنصار، ويُعد أحد اللاعبين الأساسيين في معظم مباريات الفريق خلال دوري محمد بن سلمان لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.النصر