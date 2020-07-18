السعودية | شرطة الرياض : تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شرطة الرياض : تغريم 200 مخالف لعدم ارتدائهم الكمامات والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:47 مساءً, 18 يوليو 2020 م المناطق _ الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد ، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (200) مخالفٍ لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

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