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أمير الباحة يوجه بنقل مريضة إلى مستشفى متخصص

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وجه سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل امرأة تعاني من مشاكل صحية فورا من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وذلك استجابة لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاري الان التنسيق لنقلها.

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