شكرا لقرائتكم خبر عن "الشرقية" تحقق مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم والرياضيات والان نبدء بالتفاصيل
حققت طالبات تعليم الشرقية العديد من المراكز المتقدمة على المستوى الوطني في مسابقة الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات للعام ١٤٤١هـ، الذي تنظمه إدارة نشاط الطالبات مضيفة بذلك إنجازًا جديدًا إلى سجل تعليم الشرقية من الإنجازات التي تحققت في مختلف المنافسات على المستوى المحلي أو الوطني أو العالمي.
حيثُ حُظيت طالبات المرحلة الابتدائية على مركزين في الرياضيات ومركزًا في العلوم، بينما حصدن طالبات المرحلة المتوسطة على٣ مراكز في العلوم ومركزين في الرياضيات، و٧ مراكز لطالبات المرحلة الثانوية مركزًا في الكيمياء و٣ مراكز في الرياضيات والفيزياء، متمنين للجميع مزيدًا من التميز والإبداع.
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