شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متعاطي وثق تعاطيه عبر مواقع "التواصل الاجتماعي" والان نبدء بالتفاصيل

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لبيع وترويج المخدرات وتعاطيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن ، بمدينة جازان ، وثق تعاطيه لمواد مخدرة في مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي ، وقد تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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