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شكرا لقرائتكم شرطة الشمالية : تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شرطة الشمالية : تغريم 27 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات
تغريم كل منهم مبلغ ألف ريال
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم السبت، تغريم 27 مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (27) مخالفًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات.
وأضاف متحدث شرطة الشمالية أنه تم تغريم كل منهم مبلغ (1000) ألف ريال.
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