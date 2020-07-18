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العثور على مفقودة نجران بصحة جيدة بعد 3 أيام من اختفائها
تعاني من اضطرابات نفسية
متابعات الخليج 365 - نجران
عثر اليوم السبت، على الفتاة التي اختفت من ذويها بصحة جيدة، وذلك بعد 3 أيام من البحث المتواصل عنها.
وتعاني الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا من اضطرابات نفسية، وخرجت من منزل أسرتها فجر الأربعاء الماضي.
وكان وسم “مفقودة نجران” تصدر التريند في موقع “تويتر”، ونشر فيه بعض أقاربها اليوم مقاطع فيديو ورسائل صوتية تؤكد العثور عليها.
وشرعت جهات مختلفة في نجران بالبحث عن الفتاة، فيما وثق مقطع فيديو متداول الجهود المبذولة للعثور على مفقودة نجران وتدعى “فاطمة”، والتي تغيبت عن منزل ذويها.
ووفقًا لأسرة الفتاة فإنها تعاني من أمراض نفسية. وناشد أحد أقاربها جميع سكان مدينة نجران وما يحيطها من مدن وقرى بالبحث عن الفتاة وإبلاغهم حال عثورهم عليها.
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