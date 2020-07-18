تفويض ولي العهد الكويتي بممارسة بعض اختصاصات الشيخ صباح

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن وزير الديوان الأميري في الكويت، عن صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدستورية مؤقتًا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

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وكان الديوان الأميري الكويتي دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية روتينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح قوله: إن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظ سموه من كل مكروه.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم نفى أمس ما تردد حول حالة أمير الكويت الصحية، مشيرًا إلى أنه تناول الفطور معه صباح الخميس وأن أمير البلاد سيدخل المستشفى في وقت لاحق لإجراء بعض الفحوص الطبية.

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