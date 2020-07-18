السعودية | نيابة السعودية تستدعي ذوي طفلة استُغِلت بإعلانات تجارية ليست لسنها

شكرا لقرائتكم نيابة السعودية تستدعي ذوي طفلة استُغِلت بإعلانات تجارية ليست لسنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، باستدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فديو لها خلال الأيام الماضية، لإجراء التحقيقات اللازمة معهم، حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

كما وجهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة، بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها، وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يذكر أنَّ النيابة العامة كانت قد حذرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم، طبقاً للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل، ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

كما أنّ النيابة العامة سبق أن أكّدت أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من كافة أشكال الإيذاء والإهمال المنطوية على أفعال جرمية.