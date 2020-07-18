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محمد بن مسعود - الدمام - أنهى رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، رسمياً، السبت، تجديد عقد البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب الفريق الأول لكرة القدم والطاقم المساعد له دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وأشار الرائد إلى أن تجديد عقد المدرب البلجيكي، يأتي امتداداً لخطة الإدارة في الاستقرار الفني بالنادي خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الرائد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.الرائد
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:56 PM
أنهى رئيس نادي الرائد، فهد المطوع، رسمياً، السبت، تجديد عقد البلجيكي بيسنيك هاسي مدرب الفريق الأول لكرة القدم والطاقم المساعد له دون الكشف عن تفاصيل العقد.
وأشار الرائد إلى أن تجديد عقد المدرب البلجيكي، يأتي امتداداً لخطة الإدارة في الاستقرار الفني بالنادي خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن الرائد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة.
، دون الكشف عن تفاصيل العقد.. الرائد يتمسك بـ"البلجيكي" هاسي ،
المصدر : الخليج 365
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