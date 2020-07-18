- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، مساء أمس، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين قاموا بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم".
وطُبقت خلال الفعالية، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.
صيف عسير
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:56 PM
ضمن فعاليات صيف عسير 2020تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر"
شهدت فعالية الألعاب النارية التي نظمتها بلدية البشائر بمحافظة بلقرن، مساء أمس، ضمن فعاليات صيف عسير ٢٠٢٠، حضورًا كبيرًا وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين، الذين قاموا بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من مختلف المواقع العامة وأسطح المنازل والشوارع لسماء البشائر التي تزينت بألوان الألعاب النارية المنطلقة من أعلى "جبل العلم".
وطُبقت خلال الفعالية، جميع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا مثل التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات في جميع مواقع التجمع.
، تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل كبير مع فعالية الألعاب النارية في "البشائر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.