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محمد بن مسعود - الدمام - التحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال"البيروفي" أندريه كاريلو بتدريبات فريقه، السبت، لأول مرة منذ رفع تعليق الأنشطة الرياضية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي غيبه عن تحضيرات فريقه في الأيام الماضية.
ومن المنتظر أن يبدأ كاريلو برنامجاً لياقياً خاصاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يطبق عدداً من التدريبات المجهزة من المعد البدني في المنزل، بعد توفير إدارة النادي كافة الأجهزة الرياضية للاعب في منزله.
الهلال
بعد شفائه من كورونا.. "كاريلو" يلتحق بتدريبات الهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-18
التحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال"البيروفي" أندريه كاريلو بتدريبات فريقه، السبت، لأول مرة منذ رفع تعليق الأنشطة الرياضية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي غيبه عن تحضيرات فريقه في الأيام الماضية.
ومن المنتظر أن يبدأ كاريلو برنامجاً لياقياً خاصاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يطبق عدداً من التدريبات المجهزة من المعد البدني في المنزل، بعد توفير إدارة النادي كافة الأجهزة الرياضية للاعب في منزله.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:24 PM
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
08:52 PM
التحق لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال"البيروفي" أندريه كاريلو بتدريبات فريقه، السبت، لأول مرة منذ رفع تعليق الأنشطة الرياضية، وذلك بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي غيبه عن تحضيرات فريقه في الأيام الماضية.
ومن المنتظر أن يبدأ كاريلو برنامجاً لياقياً خاصاً، خلال الفترة المقبلة، بعد أن كان يطبق عدداً من التدريبات المجهزة من المعد البدني في المنزل، بعد توفير إدارة النادي كافة الأجهزة الرياضية للاعب في منزله.
، بعد شفائه من كورونا.. "كاريلو" يلتحق بتدريبات الهلال ،
المصدر : الخليج 365
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