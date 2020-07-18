محمد بن مسعود - الدمام - 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:51 PM يبدأ من الأحد حتى الـ12 من ذي الحجة.. ومضاعفة العقوبة حال التكرار الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة شدَّد الأمن العام على معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة) بدون تصريح، ابتداء من غد ١٤٤١/ ١١/ ٢٨ هـ حتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة. الكلمات المفتاحية ، الأمن العام: 10 آلاف ريال عقوبة مخالفة تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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