محمد بن مسعود - الدمام - تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية. ‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها.أمير الباحة 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:51 PM تجاوبًا مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي Advertisements أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية تجاوب أمير منطقة الباحة مع ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل امرأة تعاني من مشاكل صحية. ‏ووجّه الأمير الدكتور حسام بن سعود بنقل المرأة في الحال من مستشفى الملك فهد بالباحة إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالمملكة، وجار حاليًا التنسيق لنقلها. الكلمات المفتاحية ، أمير الباحة يوجّه بالنقل العاجل لامرأة تعاني مشاكل صحية ،

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