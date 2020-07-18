محمد بن مسعود - الدمام - لفتوا إلى ضرورة الالتزام بنهج يتسم بالشفافية دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين، اليوم (السبت)، إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرًا. ولفت المسؤولون في بيان مشترك نقلته "رويترز" إلى أنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية.قمة مجموعة العشرين بالرياض 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:38 PM لفتوا إلى ضرورة الالتزام بنهج يتسم بالشفافية Advertisements مسؤولو مجموعة الـ20 يدعون لتوسيع تجميد مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً مسؤولو مجموعة الـ20 يدعون لتوسيع تجميد مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً دعا مسؤولو المالية بمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى الدائنين، اليوم (السبت)، إلى مشاركة أوسع لتنفيذ مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون الخاصة بالدول الأشد فقرًا. ولفت المسؤولون في بيان مشترك نقلته "رويترز" إلى أنه ينبغي لكل الجهات المستحقة للديون الثنائية الرسمية الالتزام بمبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون بشكل كامل وبنهج يتسم بالشفافية. الكلمات المفتاحية ، مسؤولو مجموعة الـ20 يدعون لتوسيع تجميد مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً ،

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