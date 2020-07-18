، قسم "الطب النووي" بمستشفى عسير يحصل على ترخيص ممارسة مهامه ،

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حصل قسم الطب النووي بمستشفى عسير المركزي على ترخيص ممارسة من قِبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وسيكون هذا القسم إضافة لأقسام المستشفى الأخرى التشخيصية والعلاجية للعديد من الأمراض، مثل تشخيص الأورام، وعلاج بعض الأنواع منها. كما يمكن أيضًا من خلالها تشخيص العديد من أمراض الكلى والكبد والقلب، وتحديد وظائفها بدقة، إضافة لتشخيص وعلاج بعض أمراض الغدة الدرقية وغيرها. ويعتبر هذا القسم نقلة نوعية للخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية المقدمة في مستشفى عسير المركزي، التي ستوفر على المرضى عناء التحويل للمناطق الأخرى.
من جهته، قدّم رئيس قسم الأشعة، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، على ما يحظى به قسم الأشعة من دعم واهتمام في توفير الخدمات الطبية كافة للمرضى.
18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 08:25 PM
نقلة نوعية للخدمات الصحية التشخيصية والعلاجيةقسم "الطب النووي" بمستشفى عسير يحصل على ترخيص ممارسة مهامه
حصل قسم الطب النووي بمستشفى عسير المركزي على ترخيص ممارسة من قِبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وسيكون هذا القسم إضافة لأقسام المستشفى الأخرى التشخيصية والعلاجية للعديد من الأمراض، مثل تشخيص الأورام، وعلاج بعض الأنواع منها. كما يمكن أيضًا من خلالها تشخيص العديد من أمراض الكلى والكبد والقلب، وتحديد وظائفها بدقة، إضافة لتشخيص وعلاج بعض أمراض الغدة الدرقية وغيرها. ويعتبر هذا القسم نقلة نوعية للخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية المقدمة في مستشفى عسير المركزي، التي ستوفر على المرضى عناء التحويل للمناطق الأخرى.
من جهته، قدّم رئيس قسم الأشعة، الدكتور عبدالرحمن الغامدي، شكره وتقديره للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، والمساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح، والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور، على ما يحظى به قسم الأشعة من دعم واهتمام في توفير الخدمات الطبية كافة للمرضى.
، قسم "الطب النووي" بمستشفى عسير يحصل على ترخيص ممارسة مهامه ،
المصدر : الخليج 365
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