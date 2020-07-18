صورة قديمة للملك سعود في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة وأمريكا

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة للملك سعود بن عبدالعزيز في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة للملك سعود بن عبدالعزيز في حفل افتتاح خط الهاتف بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. وأوضحت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الصورة التقطت عام ١٣٧٦هـ.

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