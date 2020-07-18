شكرا لمتابعة خبر عن "حساب المواطن" يوضح كيفية متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمواطنين متابعة اعتراضاتهم على مبلغ الدعم من خلال قائمة الدفعات المالية. أوضح برنامج حساب المواطن، إنه يمكن للمواطنين متابعة اعتراضاتهم على مبلغ الدعم من خلال قائمة الدفعات المالية. وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على "تويتر" : "تتيح لك قائمة الدفعات المالية معرفة المعلومات التالية: الدفعات،ملخص الدفعات، الاعتراضات المالية السابقة".

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