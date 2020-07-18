شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم وضع علامة على القبر لمعرفة مكانه عند زيارته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حكم وضع علامة على القبر لمعرفة مكانه عند زيارة المقبرة.

وكان أحد متابعي برنامج الجواب الكافي المذاع على قناة المجد قد تساءل عن حكم وضع علامة مثل خشب أو حديد أو لون على القبر لمعرفة مكانه عند زيارة المقبرة.

وأجاب الشيخ بأنه يجوز وضع علامة ليتمكن الفرد من معرفة قبر قريبه، كما يجوز ترقيم المقابر.