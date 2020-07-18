شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك: عدم وجود بطاقة الوقود يمنع دخول المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الجمارك اليوم السبت، على أن عدم وجود بطاقة اقتصاد الوقود مع المركبات المستوردة، يؤدّي إلى منع دخولها أو تأخير إجراءات الفسح.
وقالت الجمارك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنَّ بطاقة اقتصاد الوقود تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام.
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