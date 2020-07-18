شكرا لمتابعة خبر عن إجراء رسمي من "النيابة العامة"بشأن إعلان طفلة عن منتجات خاصة البالغين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اتخذت النيابة العامة إجراء رسمي حيال ما تم رصده مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي من ظهور طفلة تُعلن عن منتجات خاصة بالبالغين المتزوجين.
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وكان هذا الإعلان قد أثار موجة استياء من قبل الكثير، لكون الإعلان لا يتناسب مع عمر الطفلة، ولا أعمار الأطفال الذين يتابعونها بموقع التواصل.
وقامت النيابة العامة باستدعاء ذوى الطفلة للتحقيق معهم بشأن ظهورها في إعلان تجاري لا يتناسب مع سنها.
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