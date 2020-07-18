شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنون يحولون "الآيس كريم" لمشروع مربح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حول مجموعة من الشباب "الآيس كريم" لمشروع مربح في الرياض، وذلك بدعم من صاحب فكرة المشروع محمد المسحان.

وأكد المسحان، في لقاء بقناة الإخبارية، أنه يدعم عمل الشباب السعودي، وأنه مستعد لتقديم المساعدة أمام من يريد إقامة مشروع مماثل له.

ولفت أحد العاملين في عربة إعداد الآيس كريم إلى أنه يشعر بالفخر من عمله، مضيفا أن ذلك أفضل من إلقاء عبء مصاريفه على الوالدين.

ومن جهتهم، فقد أبدى عدد من المواطنين إعجابهم بعمل الشباب، مضيفين أنه يشترون منهم من أجل دعمهم.