شكرا لمتابعة خبر عن الدوسري: الجبري متورط في قضايا فساد بقيمة 70 مليار ريال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب الصحفي سلمان الدوسري إن سعد الجبري تورط في قضايا فساد بقيمة 70 مليار ريال.

وأشار الدوسري خلال حواره في قناة العربية إلى أن رجال استخبارات غربيون سابقون قدموه كمعارض سياسي، موضحا أنه ثبت تورط الجبري في قضايا فساد التي كانت بتخطيط مسبق.

وأضاف الدوسري أن الجبري قام بشراء عقارات في بوسطن وواشنطن وتركيا مما يؤكد تورطه في قضايا فساد.

وتابع الدوسري:" هناك من يستهدف المملكة بطريقة غير أخلاقية "، لافتا إلى أن الجبري في نظر المملكة خائن منذ ٢٠١٧ ".