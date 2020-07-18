شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 39% من إصابات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لإناث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، تفاصيل حالات كورونا المستجد الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، والتي بلغت 2565 إصابة، رفعت إجمالي الحالات في المملكة إلى 248416 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة 39% إناث، و61% ذكور، وكبار السن 6%، و10% أطفال، و84% بالغين، مشيرة إلى أنه تم إجراء 62364 فحصاً جديداً.

وحثت المواطنين والمقيمين على الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتباره أهم وسيلة للوقاية من كورونا، ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل.