سطام بن خالد: "الغرب يفتح أبوابه للفاسدين الهاربين ويزايد علينا في حقوق الإنسان"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):استنكر الأمير سطام بن خالد موقف الدول الأوروبية من محاربة العالم العربي للفساد والفاسدين في الوقت الذي تزايد فيه على الجميع في مكافحة الفساد.
وقال بن سطام عبر "تويتر" : "الغرب كان يحاضر علينا بقضيه محاربة الفساد لكن عندما حاربت السعودية الفساد وأصبحت تلاحق مسؤوليين متهمين بالفساد وإذا بالغرب يفتح أبوابه لحماية هؤلاء وهذا يعكس أن كل الشعارات التي يتحدثون عنها من حقوق الإنسان وغيرها فقط للمزايدة على الدول العربية وأن مصالحهم أهم من كل ذلك".
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