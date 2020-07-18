شكرا لمتابعة خبر عن خطوات إصدار تصريح صف المركبات عبر بوابة "بلدي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخطوات التى تمكن أصحاب المحلات من إصدار تصريح صف المركبات من خلال بوابة "بلدي". أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخطوات التى تمكن أصحاب المحلات من إصدار تصريح صف المركبات من خلال بوابة "بلدي". وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي: 1-الدخول إلى بوابة بلدي 2-اختيار خدمة الرخص التجارية 3- اختيار إصدار تصريح صف مركبات Advertisements 4-تحديد الأمانة والبلدية المط لوبة. 5-إدخال رقم الرخصة 6-استرجاع بيانات الرخصة، مع ضرورة التحقق من أن الرخصة سارية. 7- تعبية البيانات وإرسال الطلب وأضافت أن بعد المراقب سيقوم بعد ذلك بمعاينة المنشأة، ورفع تقرير المعاينة، ثم تعتمد البلدية الطلب، ويتم إصدار فاتورة السداد، وعقب السداد يتم طباعة السداد من بوابة بلدي.

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