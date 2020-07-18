العثور على مفقودة نجران (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):تمكنت الجهات الأمنية من العثور على الفتاة المفقودة في منطقة نجران، وتدعى فاطمة.
وتم العثور عليها وهي بصحة جيدة، فيما قدم ذويها شكرهم للجهات الأمنية والفرق التطوعية، وكل من ساهم وسعى في البحث عنها.
يذكر أن وسم "مفقودة نجران" تم تداوله على نطاق واسع بموقع تويتر خلال الساعات الماضية، فيما أوضحت عائلة الفتاة أن ابنتهم تعاني من أمراض نفسية، مناشدين الجميع بالبحث عنها.
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