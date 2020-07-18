قصة حالة.. مصابة بكورونا تمنع نقل العدوى لـ7 أفراد من عائلتها

كشفت وزارة الصحة، إن اتباع حالة مصابة بفيروس كورونا، للإجراءات الوقائية، أنقذ سبعة من أفراد أسرتها بالمنزل من انتقال العدوى لهم.

وأوضحت وزارة الصحة، أن مصابة بفيروس كورونا، لم تنقل العدوى إلى 7 أفراد من عائلتها بالمنزل، بسبب اتباعها للسلوكيات الصحية، والتزامها بالمسافات الآمنة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت، عن تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 248416 حالة.

Advertisements

وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 3057 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 194218 حالة، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2447 حالة.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح كيفية إجراء مسحات اكتشاف فيروس كورونا

بعد نجاحه في حماية شاب من كورونا.. 4 حقائق بشأن تطبيق «تباعد» تؤكد دوره الوقائي

