أخبار السعودية اليوم.. خطة استثنائية لموسم الحج.. ووزارة الصحة تعلن كيفية إجراء مسحات اكتشاف كورونا

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية، ليوم الجمعة 17 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها: الشيخ السند يعلن خطة استثنائية لموسم الحج، ووزارة الصحة تعلن كيفية إجراء مسحات اكتشاف فيروس كورونا، وتفاصيل البحث عن فتاة نجران المفقودة.

الشيخ السند: خطة استثنائية لموسم الحج.. ومبادرات رقمية لضيوف الرحمن

أكد الرئيس العامّ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الهيئة استعدت بخطة استثنائية لموسم الحج تتوافق مع الوضع الراهن وجائحة كورونا، حرصًا على سلامة ضيوف الرحمن.

«الصحة» توضح كيفية إجراء مسحات اكتشاف فيروس كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا يوجد فرق بين أخذ المسحة للكشف عن فيروس كورونا عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.

تفاصيل البحث عن الفتاة المفقودة بنجران.. ورواد «تويتر» يُدشنون هاشتاقًا

دشن رواد موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، هاشتاق «مفقودة_ نجران» بعد 3 أيام من البحث المتواصل عن الفتاة المفقودة التي تعيش في نجران فاطمة آل سويدان.

الحصيني: كتلة رطبة تؤثر على مناطق عدة.. ويصاحبها انخفاض في الحرارة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، دخول كتلة رطبة على مناطق عدة، خلال الساعات المقبلة، ما يؤدِّي إلى انخفاض في درجات الحرارة.

بالفيديو..تعرف على نظام إدارة الرواتب وخاصية الربط المتكامل عبر منصة مُدد

أوضحت منصة مدد عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة نظام إدارة الرواتب وخاصية الربط المتكامل.

طبيبة تقطع إجازة الوضع وتعود لمعالجة مرضاها

من أجل مرضاها ومساعدتهم في إنهاء آلامهم، قطعت استشارية طب الأعصاب والتصلب المتعدد الدكتورة فوزية الشمراني، إجازة الوضع لتعود لممارسة عملها الإنساني.

تعرف على آلية إصدار شهادات حضور الدورات التدريبية التفاعلية من صندوق هدف

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، خطوات استلام شهادات الدورات التدريبية التفاعلية من منصة دروب وهدف.

محل تجاري وسيارة.. الهدايا تنهال على توأمي بريدة «بائعَي الكودرد»

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انهالت الهدايا الثمينة على التوأمين السعوديين عبدالله وإبراهيم المهوس من مدينة بريدة بمنطقة القصيم والمعروفين بـ #بايع كودرد بريده، حيث كانت آخر الهدايا هي تقديم إحدى شركات العطور "سيارة" للتوأمين السعوديين، وذلك بعد سرقة دراجة أحدهما.

«أسمنت نجران» تعلن عن وظائف شاغرة.. ومزايا للمقبولين

أعلنت شركة أسمنت نجران، عن فتح باب القبول للسعوديين، من خريجي الثانوية العامة والمعاهد والكليات للعمل لديها في مصانع الشركة بـ«سلطانة».

«المحكمة العليا» تدعو لتحري هلال شهر ذي الحجة في هذا الموعد

دعت المحكمة العليا، اليوم السبت، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.

«شمس المعارف».. فيلم عيد الأضحى بدور العرض السعودية

يعرض فيلم «شمس المعارف» للأخوين قدس، في جميع دور العرض بالمملكة، خلال عيد الأضحى المبارك.

«الثقافة» تُدرج 400 مهنة في التصنيف السعودي الموحد منها «متذوق طعام»

أعلنت وزارة الثقافة أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على إدراج 400 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن.

عمل لـ66 عامًا.. وفاة الشيخ هليل الشمري أقدم إمام بمنطقة حائل

توفي أقدم إمام في منطقة حائل، الشيخ هليل بن سودان التريباني الشمري، والذي بدأ العمل في 1/7/1375هـ، أي منذ حوالي 66 عامًا.

الأرصاد: رياح نشطة مثيرة للأتربة على 5 مناطق.. السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان. كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة.

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