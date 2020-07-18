احترس.. استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية غير المناسبة عمريًا يُعرّضك للعقوبة

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أنه تم استدعاء ذوي طفلة قد تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية، وذلك لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم طفولتها في إعلانات تسويقية تجارية، غير مناسبة لسنها.

كما وجّهت النيابة العامة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.

يُشار، إلى أنَّ النيابة العامة كانت قد حذّرت من استغلال الأطفال في الإعلانات التجارية أو أي أعمال لا تتناسب مع أعمارهم طبقًا للمحظورات المبيَّنة في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والتي تعد معه هذه الأفعال من حالات الإيذاء للطفل.

وسبق للنيابة العامة سبق وأكّدت، على أنّها تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل المقررة شرعاً ونظاماً، وضمان حمايته من أشكال الإيذاء والإهمال كافة المنطوية على أفعال جرمية.