إدانة رسمية لهجمات الحوثيين الإرهابية تجاه المملكة

جمهورية «القُمُر المتحدة» تستنكر التجاوزات..
أدانت حكومة جمهورية «القُمُر المتحدة» بشدة، اليوم السبت، الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية، الاثنين الماضي، والتي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأعربت وزارة الخارجية بجمهورية «القُمر المتحدة» في بيان لها اليوم، عن استنكارها مجددًا لاستمرار هذه التجاوزات على سيادة المملكة وممتلكاتها المختلفة، مؤكدة أن هذه «الانتهاكات الصارخة تمثل عرقلة حقيقية لعملية السلام التي ينشدها المجتمع الدولي في الشرق الأوسط».
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