الحصيني: سقوط أمطار على مكة خلال الحج.. وبالحسابات هذا أول أيام عيد الأضحى

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن أن الحسابات الفلكية لشهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ، ستكون «30» يومًا وبداية العاشر من ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 1441/12/1هـ، حسب التقويم 22 يوليو 2020.

وذكر الحصيني عبر حسابه بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أن يوم عرفة سيكون الخميس 1441/12/9هـ، الموافق 30 يوليو 2020؛ ليكون أول أيام عيد الاضحى، هو يوم الجمعة 1441/12/10هـ، الموافق ٣١ يوليو 2020.

وجاء في تغريدة الحصيني: «الحمد لله، الحسابات الفلكية تتوقع شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ، بإذن الله «30» يومًا، بداية ‎#عشرذي الحجة يوم الأربعاء 1441/12/1هـ حسب التقويم 22 يوليو 2020م، ‎#يومعرفة الخميس 1441/12/9هـ 30 يوليو 2020م، ‎#عيدالأضحى الجمعة 1441/12/10هـ ٣١يوليو 2020م، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك».

وخلال مداخلة له مع قناة السعودية، ‏‎عبر الهاتف، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن هناك فرصة، لسقوط أمطار على منطقة ‎مكة المكرمة خلال فترة ‎الحج. منوهًا إلى وجود تقلبات جوية تشهدها مناطق متفرقة من المملكة بدءًا من اليوم السبت.