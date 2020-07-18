الصحة: تسجيل 2565 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 40 حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2565 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 248416 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، أنه تمَّ تسجيل 3057 حالة شفاء من الفيروس، ليصل الإجمالي إلى 194218 حالة، بينما تمَّ تسجيل 40 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 2447 حالة.

وكانت «الصحة» ذكرت في وقت سابق اليوم، أنَّه لا يوجد فرق بين أخذ المسحة للكشف عن فيروس كورونا عن طريق الأنف أو عن طريق الفم.

أشار حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، إلى أنّه بناء على التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض، بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس «كوفيد -١٩» تُعد من الخيارات التالية «عينات مقبولة للفحص».

وخيارات الفحص هي:

Advertisements

1 – عينة البلعوم الأنفي، والتي يتمّ جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازٍ للحنك وبعمق محدّد.

2 - عينة البلعوم الفموي، والتي يتم جمع العينة عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» توضح كيفية إجراء مسحات اكتشاف فيروس كورونا

بعد نجاحه في حماية شاب من كورونا.. 4 حقائق بشأن تطبيق «تباعد» تؤكد دوره الوقائي