وأفاد المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي، بأن الجمعية وطواقمها البشرية والمعدات من سيارات وتجهيزات عملت على البحث لإيجاد الفتاة. وبين قائد الفرق الميدانية للجمعية ناصر آل مهري، بأن دائرة البحث شملت كل موقع يتوقع أن تصله الفتاة، كما كررنا التمشيط للمواقع توقعاً أن تعود أو تتواجد بها، والحمد لله على ايجادها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-أكثر من 1800 باحث يعثرون على مفقودة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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