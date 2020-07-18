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عاجل-أكثر من 1800 باحث يعثرون على مفقودة نجران

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عثرت الفرق التطوعية اليوم في نجران، على ( مفقودة نجران )، في حي الخرعاء، وكانت الفتاة خرجت فجر الأربعاء الماضي من منزلها، وتعاني من مشاكل صحية، تبلغ من العمر 22 عاما، وتسكن حي الخرعاء، حيث باشرت جمعية ليث للإنقاذ والإغاثة بنجران البلاغ، وتم البحث عن المفقودة في الأودية والوديان والجبال وعلى الطريق الدولي، وكذلك في المزارع المجاورة وخباش وحي الجامعة كاملاً وفي المباني الجديدة والقديمة وتم تمشيط الآبار. وانضم عدد من المواطنين للبحث خلال الأيام الأربعة الماضية، وتم تمشيط المواقع لعدة مرات ووصل عدد المتطوعين للبحث أكثر من 1800.

وأفاد المتحدث الرسمي لجمعية ليث للإنقاذ جمعان الغامدي، بأن الجمعية وطواقمها البشرية والمعدات من سيارات وتجهيزات عملت على البحث لإيجاد الفتاة. وبين قائد الفرق الميدانية للجمعية ناصر آل مهري، بأن دائرة البحث شملت كل موقع يتوقع أن تصله الفتاة، كما كررنا التمشيط للمواقع توقعاً أن تعود أو تتواجد بها، والحمد لله على ايجادها.


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