السعودية اليوم / ليبيا تسجل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 5 حالات ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء.

// انتهى //

19:43ت م

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طرابلس 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت ليبيا 87 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 1791 حالة.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل عدد المتوفين جراء الفيروس 48 حالة وفاة، فيما بلغت حالات الشفاء 5 حالات ليبلغ إجمالي المتعافين 385 حالة شفاء.// انتهى //19:43ت م0103

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