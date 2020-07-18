السعودية اليوم / السودان تسجل 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم عن تسجيل 5 حالات وفاة، فيما تعافت 5637 حالة.

// انتهى //

19:22ت م

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الخرطوم 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت السودان 155 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليبلغ إجمالي المصابين منذ انتشار الجائحة 10682 حالة.وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم عن تسجيل 5 حالات وفاة، فيما تعافت 5637 حالة.// انتهى //19:22ت م0101

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