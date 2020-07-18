السعودية اليوم / ولاية تكساس الأمريكية تسجل إصابة 85 رضيعاً بكورونا في مقاطعة واحدة



واشنطن 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت مقاطعة نويسيس بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 85 رضيعا بفيروس

وأفادت مديرة الصحة العامة في المقاطعة أنيت رودريغيز، أنه يوجد حاليا 85 رضيعا بعمر أقل من العام، جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بفيروس كورونا.

// انتهى //

17:47ت م

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واشنطن 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت مقاطعة نويسيس بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 85 رضيعا بفيروس كورونا المستجد.وأفادت مديرة الصحة العامة في المقاطعة أنيت رودريغيز، أنه يوجد حاليا 85 رضيعا بعمر أقل من العام، جاءت نتيجة اختباراتهم إيجابية بفيروس كورونا.// انتهى //17:47ت م0092

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