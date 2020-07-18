- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزير المالية: مجموعة العشرين أعلنت تقديم 21 مليار دولار لمواجهة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزير المالية: مجموعة العشرين أعلنت تقديم 21 مليار دولار لمواجهة كورونا
ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، محمد بن عبدالله الجدعان، أن مجموعة العشرين اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة كورونا.
وأضاف أن مجموعة العشرين أعلنت عن تقديم 21 مليار دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع وزير المالية أن مجموعة العشرين أعلنت أيضًا عن ضخ 10 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد العالمي.
وأشارت مجموعة العشرين إلى أن صندوق النقد وافق على 77 طلبًا للمساعدة بـ80 مليار دولار.
وتابع وزير المالية محمد الجدعان أن مجموعة العشرين لن تهدأ حتى تستطيع التغلب على آثار جائحة كورونا.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: مجموعة العشرين أعلنت تقديم 21 مليار دولار لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.