2020-07-18

تقلّبات جوية على عدة مناطق بدءًا من اليوم وحتى الأسبوع المقبل

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تقلبات جوية بدءًا من اليوم السبت في مناطق متفرقة من السعودية، كما كشف عن توقعاته لحالة الطقس في مناطق مشاعر الحج.

وقال الحصيني، خلال حديث لقناة السعودية: إن التقلبات تشمل نشاطًا للرياح في الفترة الصباحية، وحالةً جويةً ممطرةً تؤثر على أقصى الأجزاء الجنوبية من الرياض ونجران وعسير والباحة، مؤكدًا أن تلك الحالة تبدأ من مساء اليوم، وتمتد لعدة أيام.

وأضاف الحصيني، أن تلك التقلبات قد تكون نواة لحالة ممطرة تستمر حتى الأسبوع المقبل، تشمل جازان وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما توقع انخفاض درجات الحرارة بدءًا من مساء اليوم وحتى يومين بواقع 2- 3 درجة عمّا كانت عليه الأيام الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا يوم الثلاثاء.

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وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ومواقع مشاعر الحج، العظمى تتراوح من 39 إلى 42 درجة والصغرى من 29 إلى 33 درجة.

كما توقع عبدالعزيز الحصيني تشكل سحب رعدية ممطرة على شرق مكة المكرمة وعرفات ومنى والطائف، مشددًا على ضرورة متابعة حالة الطقس خلال أيام الحج.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، نجران والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18- 42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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