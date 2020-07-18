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النيابة تستدعي ذوي طفلة إعلان منتج خادش للحياء
وجهت بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، استدعاء ذوي الطفلة التي تم تداول مقاطع فيديو لها خلال الأيام الماضية؛ لإجراء التحقيقات اللازمة معهم حيال استغلالهم لطفولتها في إعلانات تسويقية تجارية غير مناسبة لسنها.
ووجهت النيابة الجهات ذات العلاقة بإجراء بحث اجتماعي نفسي لحالة الطفلة والبيئة المحيطة بها وإعداد التوصيات اللازمة لحالتها.
الجدير بالذكر أن الطفلة ظهرت في فيديو عبر “سناب شات” تروج لمنتج بشكل خادش للحياء.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أكدت، في وقت سابق، التنسيق مع الجهات المختصة لإحالة ما رُصد من استغلال لطفلة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشارت الموارد البشرية، إلى أن هذا الاستغلال يخالف نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، وأنه سيتم اتخاذ اللازم.
وكانت مواقع التواصل تداولت فيديو لطفلة ظهرت بملابس غير مناسبة وتروج لمنتجات بشكل خادش للحياء.
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