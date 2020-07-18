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السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 18 يوليه 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 2565 حالة.

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وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة 3057، مشيرة إلى تسجيل 40 وفاة جديدة.

 

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