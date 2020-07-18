شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 2565 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، أن الحالات الجديدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بلغت 2565 حالة.

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