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2020-07-18 خطوات إصدار تصريح صف المركبات عبر بوابة بلدي متابعات الخليج 365 - الرياض أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الخطوات التي تمكن أصحاب المحلات من إصدار تصريح صف المركبات من خلال بوابة “بلدي”. وتشمل خطوات إصدار تصريح صف المركبات ما يلي: 1- الدخول إلى بوابة بلدي 2- اختيار خدمة الرخص التجارية Advertisements 3- اختيار إصدار تصريح صف مركبات 4- تحديد الأمانة والبلدية المطلوبة 5- إدخال رقم الرخصة 6- استرجاع بيانات الرخصة، مع ضرورة التحقق من أن الرخصة سارية. 7- تعبئة البيانات وإرسال الطلب وأضافت وزارة الشؤون البلدية، أن المراقب سيقوم بعد ذلك بمعاينة المنشأة، ورفع تقرير المعاينة، ثم تعتمد البلدية الطلب، ويتم إصدار فاتورة السداد، وعقب السداد يتم طباعة السداد من بوابة بلدي.



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