الملكية الفكرية تحصر المؤشرات الجغرافية في السعودية تمهيدًا لتسجيلها

2020-07-18

متابعات الخليج 365 - واس

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتوعية بالمؤشرات الجغرافية، التي تعد أحد مجالات الملكية الفكرية، إذّ تعرف المؤشرات الجغرافية بأنها إشارة توضع على المنتجات التي لها منشأ جغرافي محدد وصفات أو سمعة تنسب إلى منشأها .

وتختلف المؤشرات الجغرافية بأنواع عدة تتمثل في، المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية ومنتجات الحرف اليدوية والمنتجات الصناعية.

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ونفذت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات العلاقة لحصر قائمة بالمنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية والمنتجات الصناعية الوطنية التي يمكن تسجيلها كمؤشر جغرافي، وتسعى إلى توفير الحماية الكاملة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، ومنع استغلال الأشخاص غير المصرح لهم، لشهرة المنتجات المحلية التي تشتهر بها مناطق المملكة كمؤشرات جغرافية لها ارتباط وثيق بأماكن إنتاجها، وتعد المملكة منشأها الجغرافي الأصلي، إضافة إلى منع تقليد أو تضليل المستهلكين حول المصدر الحقيقي لهذه السلع.

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أن المؤشر الجغرافي يعزز من القدرة التنافسية والتسويقية لهذه المنتجات في الأسواق.

الجدير بالذكر أن الهيئة دعت عموم المهتمين لإبداء الرأي بشأن “مشروع نظام حماية المؤشرات الجغرافية” وتقديم المرئيات أو الملحوظات المكتوبة في هذا الشأن قبل تاريخ 2/12/1441 ه الموافق 23/07/2020 م ، وذلك بإرسالها عبر بريد الهيئة الرسمي [email protected] مع إدراج اسم الشخص أو المؤسسة المقدمة للمرئيات.

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